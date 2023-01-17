Теплов Устин Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: Теплов Ананий Екимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809 ст.
Мать ребёнка: Теплова Татьяна Устиновна
Фамилия в метрических книгах идет как Тепловы, а в РС как Теплых
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Теплов Григорий Устинович
Мать ребёнка: Теплова Татьяна Устиновна
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Теплова Агрипина Устиновна
Мать ребёнка: Теплова Пелагея Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно