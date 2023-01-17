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Теплов Устин Ананьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Теплов Ананий Екимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Теплов Василий Устинович

Мать ребёнка: Теплова Татьяна Устиновна

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Фамилия в метрических книгах идет как Тепловы, а в РС как Теплых
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Теплов Григорий Устинович

Мать ребёнка: Теплова Татьяна Устиновна

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Теплова Агрипина Устиновна

Мать ребёнка: Теплова Пелагея Леонтьевна

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплова Татьяна Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплова Пелагея Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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