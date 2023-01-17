Никифорова (Кузнецова(Тихонова)) Агафья Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1900 ст.
Бракосочетание
07.01.1918 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1920
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Никифоров Матвей Георгиевич(Егорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Аркадий Матвеевич
Отец ребёнка: Никифоров Матвей Георгиевич(Егорович)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно