Никифорова (Кузнецова(Тихонова)) Агафья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Кузнецова(Тихонова)) Агафья Леонтьевна

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.03.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1900 ст.

Отец: Кузнецов Леонтий Григорьевич

Мать: Кузнецова Евдокия Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
07.01.1918 ст.

Муж: Никифоров Матвей Георгиевич(Егорович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.11.1920

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Никифоров Матвей Георгиевич(Егорович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Аркадий Матвеевич

Отец ребёнка: Никифоров Матвей Георгиевич(Егорович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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