Зарифулин Халиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1932
Дочь: Смирнова-Зарифулина (Хамитова) Зайтуна
Мать ребёнка: Зарифулина (Хамитова) Гайша (Биби Гайша) (Биби Гайша)
Рождение ребёнка
1938
Сын: Зарифулин Варис
Мать ребёнка: Зарифулина (Хамитова) Гайша (Биби Гайша) (Биби Гайша)
Рождение ребёнка
12.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарифулина (Хамитова) Гайша (Биби Гайша) (Биби Гайша)
Смерть
Неизвестно