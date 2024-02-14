Зарифулин Халиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарифулин Халиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

1932 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарифулина (Хамитова) Гайша (Биби Гайша) (Биби Гайша)

Рождение ребёнка
01.01.1932

Дочь: Смирнова-Зарифулина (Хамитова) Зайтуна

Мать ребёнка: Зарифулина (Хамитова) Гайша (Биби Гайша) (Биби Гайша)

Рождение ребёнка
1938

Сын: Зарифулин Варис

Мать ребёнка: Зарифулина (Хамитова) Гайша (Биби Гайша) (Биби Гайша)

Рождение ребёнка
12.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарифулина (Хамитова) Гайша (Биби Гайша) (Биби Гайша)

Смерть
Неизвестно

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