Жуковский Андрей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти13.02.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1832
Место жительства
С 1846 по 1873
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.02.1873
Киров, город Киров, Кировская область