Жуковский Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковский Андрей Тимофеевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

13.02.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1832
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1846 по 1873
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.02.1873
Киров, город Киров, Кировская область
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