Пальцева (Чернова) Зиновия Антиповна Около 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пальцева (Чернова) Зиновия Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Чернов Антип

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Муж: Пальцев Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
24.11.1895 ст.

Сын: Пальцев Егор (Георгий) Дмитриевич

Отец ребёнка: Пальцев Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
17.10.1898 ст.

Сын: Пальцев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Пальцев Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
20.10.1900 ст.

Сын: Пальцев Иларион Дмитриевич

Отец ребёнка: Пальцев Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
06.03.1904 ст.

Сын: Пальцев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пальцев Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Горки, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1906 ст.

Сын: Пальцев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пальцев Дмитрий Георгиевич (Егорович)

д. Жилино-Горки, Ногинский р-н, Московская обл., Москва и МО
Рождение ребёнка
22.03.1910 ст.

Сын: Пальцев Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Пальцев Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Смерть
Неизвестно

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