Пальцева (Чернова) Зиновия Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Чернов Антип
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1895 ст.
Сын: Пальцев Егор (Георгий) Дмитриевич
Отец ребёнка: Пальцев Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
17.10.1898 ст.
Отец ребёнка: Пальцев Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
20.10.1900 ст.
Сын: Пальцев Иларион Дмитриевич
Отец ребёнка: Пальцев Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
06.03.1904 ст.
Сын: Пальцев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пальцев Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Горки, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Пальцев Дмитрий Георгиевич (Егорович)
д. Жилино-Горки, Ногинский р-н, Московская обл., Москва и МО
Рождение ребёнка
22.03.1910 ст.
Сын: Пальцев Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Пальцев Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Смерть
Неизвестно