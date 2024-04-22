Тампакова Ханна Соломоновна
Место рождения
Дата рождения10.04.1904
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1904
Рождение ребёнка
14.06.1936
Дочь: Рабинович Фира Натановна
Отец ребёнка: Тампаков Натан Волькович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986
Москва, город федерального значения Москва