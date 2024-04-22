Тампакова Ханна Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТампакова Ханна Соломоновна

Тампакова Ханна Соломоновна

Место рождения

Ряснополь, Раснопольская волость, Одесский уезд

Дата рождения

10.04.1904

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Ряснополь, Раснопольская волость, Одесский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1936

Дочь: Рабинович Фира Натановна

Отец ребёнка: Тампаков Натан Волькович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тампаков Натан Волькович

Смерть
1986
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close