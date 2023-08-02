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Ханжин Конон Родионович

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии

Дата рождения

26.02.1819 ст.

Дата смерти

1853 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Бракосочетание
15.01.1841 ст.

Жена: Ханжина Мавра Стефановна

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Ханжин Никифор Конович

Мать ребёнка: Ханжина Мавра Стефановна

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Смерть
1853 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
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