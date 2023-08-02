Ханжин Конон Родионович
Место рожденияРождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Дата рождения26.02.1819 ст.
Дата смерти1853 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
26.02.1819 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Бракосочетание
15.01.1841 ст.
Жена: Ханжина Мавра Стефановна
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
1849 ст.
Мать ребёнка: Ханжина Мавра Стефановна
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Смерть
1853 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии