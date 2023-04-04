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Охотин Вениамин

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Место рождения

Сыресево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.04.1888

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1927 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1888

Отец: Охотин Василий

Мать: не указана

Сыресево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Охотина Агата

Рождение ребёнка
30.09.1927

Дочь: (Охотина) Наталья

Мать ребёнка: Охотина Агата

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1954

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