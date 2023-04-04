Охотин Вениамин
Место рождения
Дата рождения12.04.1888
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1888
Отец: Охотин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Охотина Агата
Рождение ребёнка
30.09.1927
Дочь: (Охотина) Наталья
Мать ребёнка: Охотина Агата
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1954