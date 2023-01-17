Васильев Максим
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти13.06.1816 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
В 1798 Максим Васильев с детьми переведён из деревни Савёлково в село Кононово.
Бракосочетание
10.11.1779 ст.
Рождение ребёнка
10.10.1783
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Евсеева Лукерья (Гликерья)
Рождение ребёнка
21.10.1787 ст.
Сын: Максимов Терентий
Мать ребёнка: Евсеева Лукерья (Гликерья)
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Лев
Мать ребёнка: Евсеева Лукерья (Гликерья)
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Леонтий
Мать ребёнка: Евсеева Лукерья (Гликерья)
Смерть
13.06.1816 ст.
Кононово, Кашинский, Тверская область