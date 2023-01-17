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Васильев Максим

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Место рождения

Савелково, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

13.06.1816 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Василий

Мать: Фёкла

Савелково, Кашинский, Тверская область
В 1798 Максим Васильев с детьми переведён из деревни Савёлково в село Кононово.
Бракосочетание
10.11.1779 ст.

Жена: Евсеева Лукерья (Гликерья)

Савелково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1783

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Евсеева Лукерья (Гликерья)

Савелково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1787 ст.

Сын: Максимов Терентий

Мать ребёнка: Евсеева Лукерья (Гликерья)

Савелково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Лев

Мать ребёнка: Евсеева Лукерья (Гликерья)

Савелково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Леонтий

Мать ребёнка: Евсеева Лукерья (Гликерья)

Савелково, Кашинский, Тверская область
Смерть
13.06.1816 ст.
Кононово, Кашинский, Тверская область
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