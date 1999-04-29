Стражков Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения12.11.1927
Дата смерти29.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1927
Бракосочетание
15.03.1952
Казакстан, Семиполатинска обл., ст Жакрма.
Рождение ребёнка
05.12.1952
Рождение ребёнка
14.01.1955
Рождение ребёнка
15.03.1961
Казакстан
Смерть
29.04.1999
Казакстан, Талды- Курганская юбо., село Октябрь.
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Казакстан, Тылды_Курганская олл., село Октябрь