Стражков Михаил Степанович 12.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стражков Михаил Степанович

Место рождения

Новофирсово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.11.1927

Дата смерти

29.04.1999

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1927

Отец: Стражков Степан Гаврилович

Мать: Строжкова (Шахова) Татьяна Васильевна

Новофирсово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
15.03.1952

Жена: Стражкова (Жукова) Анна Иосифовна

Казакстан, Семиполатинска обл., ст Жакрма.
Рождение ребёнка
05.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стражкова (Жукова) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
14.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стражкова (Жукова) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
15.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стражкова (Жукова) Анна Иосифовна

Казакстан
Смерть
29.04.1999
Казакстан, Талды- Курганская юбо., село Октябрь.
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Казакстан, Тылды_Курганская олл., село Октябрь

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