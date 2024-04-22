Настасья Маркова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
29.04.1831 ст.
Муж: Кузьма Матвеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Матрена Кузьмина (Чна)
Отец ребёнка: Кузьма Матвеев (Ич)
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Авдотья Кузьми (Нична)
Отец ребёнка: Кузьма Матвеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1858