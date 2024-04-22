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Настасья Маркова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
29.04.1831 ст.

Муж: Кузьма Матвеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Матрена Кузьмина (Чна)

Отец ребёнка: Кузьма Матвеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Авдотья Кузьми (Нична)

Отец ребёнка: Кузьма Матвеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1858
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