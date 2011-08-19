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Харчук Владимир Иванович

Место рождения

с. Б. Медведовка Шепетовский район Хмельницкая область Украина

Дата рождения

17.08.1934

Дата смерти

19.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1934

Отец: Харчук Иван Дмитриевич

Мать: Харчук Прасковья

с. Б. Медведовка Шепетовский район Хмельницкая область Украина
Бракосочетание
19.09.1961

Жена: Харчук Фаина

Рождение ребёнка
20.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харчук Фаина

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харчук Фаина

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
19.08.2011
Причина смерти: Болезнь
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