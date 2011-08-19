Харчук Владимир Иванович
Место рожденияс. Б. Медведовка Шепетовский район Хмельницкая область Украина
Дата рождения17.08.1934
Дата смерти19.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1934
Отец: Харчук Иван Дмитриевич
Мать: Харчук Прасковья
с. Б. Медведовка Шепетовский район Хмельницкая область Украина
Бракосочетание
19.09.1961
Жена: Харчук Фаина
Рождение ребёнка
20.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харчук Фаина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харчук Фаина
Смерть
19.08.2011
Причина смерти: Болезнь