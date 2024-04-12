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Сухопаров Игнатий Иванович

Место рождения

Конедринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: Сухопаров Иван Борисович

Мать: не указана

Конедринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Сухопаров Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Конедринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Сухопаров Иерон (Иероним) Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Конедринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Зеленцова Кира Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Конедринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухопаров Виктор Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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