Сухопаров Игнатий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.
Отец: Сухопаров Иван Борисович
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Сухопаров Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Сухопаров Иерон (Иероним) Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Зеленцова Кира Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухопаров Виктор Игнатьевич
Смерть
Неизвестно