Анна Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Анисимовна

Место рождения

Луневщина, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Луневщина, Гдовский район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1871 ст.

Муж: Петр Федорович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.01.1871 Юхновщина крестьянин Петр Федорович Луневщины крестьянская дочь Анна Анисимовна по жениху Козловщины крестьянин Ульян Степанович по жениху Козловщины крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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