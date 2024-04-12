Анна Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Бракосочетание
24.01.1871 ст.
Муж: Петр Федорович
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.01.1871 Юхновщина крестьянин Петр Федорович Луневщины крестьянская дочь Анна Анисимовна по жениху Козловщины крестьянин Ульян Степанович по жениху Козловщины крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно