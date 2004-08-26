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Хасанов Равиль Шагалиевич

Место рождения

Чимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды

Дата рождения

03.05.1953

Дата смерти

26.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Салихова Шамсибану Абдрашитовна

Чимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды
Бракосочетание
21.02.1973

Жена: Кенжаева Карима Шертаевна

Чимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды
Рождение ребёнка
31.03.1978

Сын: Хасанов Марат Равильевич

Мать ребёнка: Кенжаева Карима Шертаевна

Чимкентская область Сайрамского района село Белые-Воды
Рождение ребёнка
17.08.1980

Сын: Хасанов Руслан Равильевич

Мать ребёнка: Кенжаева Карима Шертаевна

село Белые Воды Чимкентской области Казахстан
Смерть
26.08.2004
Чимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды
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