Хасанов Равиль Шагалиевич
Место рожденияЧимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды
Дата рождения03.05.1953
Дата смерти26.08.2004
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Чимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды
Бракосочетание
21.02.1973
Чимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды
Рождение ребёнка
31.03.1978
Мать ребёнка: Кенжаева Карима Шертаевна
Чимкентская область Сайрамского района село Белые-Воды
Рождение ребёнка
17.08.1980
Сын: Хасанов Руслан Равильевич
Мать ребёнка: Кенжаева Карима Шертаевна
село Белые Воды Чимкентской области Казахстан
Смерть
26.08.2004
Чимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды