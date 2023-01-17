Александра Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим Иванов
Мать: Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
?.04.1877
Дочь: Королева Александра Петровна
Отец ребёнка: Петр Исидоров
Рождение ребёнка
07.11.1879
Отец ребёнка: Петр Исидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Исидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Петров
Отец ребёнка: Петр Исидоров
Смерть
Неизвестно