(Демина) Евдокiя Онуфриевна
женский, родилась 15.02.1874 ст., Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
умерла Неизвестно
ОтецДемин Онуфрий РодионовичНеизвестно г.р.
МатьДемина Евдокия (Третьякова) Петровна1843 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1874 ст.
Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
Восприемники - крестьянская жена Анисiя Родiонова Мингалева