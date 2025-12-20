(Демина) Евдокiя Онуфриевна 15.02.1874 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Демина) Евдокiя Онуфриевна

Автор
ОК
Кистанова О.

женский, родилась 15.02.1874 ст., Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

умерла Неизвестно

Отец
Демин Онуфрий РодионовичНеизвестно г.р.
Мать
Демина Евдокия (Третьякова) Петровна1843 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1874 ст.

Отец: Демин Онуфрий Родионович

Мать: Демина Евдокия (Третьякова) Петровна

Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Восприемники - крестьянская жена Анисiя Родiонова Мингалева

Смерть
Неизвестно

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