(Сидорова(Таманова)) Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Сидоров Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.06.1892
Сын: Сидоров Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: (Сидорова) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1897
Сын: Сидоров Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
10.05.1902
Сын: Сидоров Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.02.1904
Дочь: (Сидорова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.03.1906
Сын: Сидоров Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич