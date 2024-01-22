(Сидорова(Таманова)) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова(Таманова)) Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Сидоров Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.06.1892

Сын: Сидоров Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: (Сидорова) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Сидоров Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
10.05.1902

Сын: Сидоров Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
29.02.1904

Дочь: (Сидорова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
21.03.1906

Сын: Сидоров Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Алексеевич

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