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Лобанова (Маннова) Мария Михайловна

Место рождения

Каипы, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено ?.06.1875

Дата смерти

25.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.06.1875

Отец: Маннов Михаил

Мать: не указана

Каипы, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жданова Елена Порфирьевна

Отец ребёнка: Лобанов Порфирий Васильевич

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина Анна Порфирьевна

Отец ребёнка: Лобанов Порфирий Васильевич

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Притыкина Валентина Порфирьевна

Отец ребёнка: Лобанов Порфирий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шастина Вера Порфирьевна

Отец ребёнка: Лобанов Порфирий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Порфирий Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1902 ст.

Сын: Лобанов Семён Порфирьевич

Отец ребёнка: Лобанов Порфирий Васильевич

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Коллежский регистратор Порфирий Васильев Лобанов и законная жена его Мария Михайлова, оба православного вероисповедания.
Смерть
25.01.1957
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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