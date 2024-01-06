Лобанова (Маннова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.06.1875
Дата смерти25.01.1957
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.06.1875
Отец: Маннов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жданова Елена Порфирьевна
Отец ребёнка: Лобанов Порфирий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина Анна Порфирьевна
Отец ребёнка: Лобанов Порфирий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Притыкина Валентина Порфирьевна
Отец ребёнка: Лобанов Порфирий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шастина Вера Порфирьевна
Отец ребёнка: Лобанов Порфирий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1902 ст.
Сын: Лобанов Семён Порфирьевич
Отец ребёнка: Лобанов Порфирий Васильевич
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Коллежский регистратор Порфирий Васильев Лобанов и законная жена его Мария Михайлова, оба православного вероисповедания.
Смерть
25.01.1957
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)