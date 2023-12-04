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Антипин Гавриил Павлович

Место рождения

деревня Ключевская

Дата рождения

20.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886

Отец: Антипин Павел Иванович

Мать: Евдокия Ивановна

деревня Ключевская
Возможно не сын Антипина Павла Ивановича https://yandex.ru/archive/catalog/6e1beca6-89ec-49a4-b722-7ccb3fb06759/11 Возможно Антипин Павел и есть Маркович и его жена Анна Петровна
Смерть
Неизвестно
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