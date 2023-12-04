Антипин Гавриил Павлович
Место рождениядеревня Ключевская
Дата рождения20.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886
Отец: Антипин Павел Иванович
Мать: Евдокия Ивановна
деревня Ключевская
Возможно не сын Антипина Павла Ивановича https://yandex.ru/archive/catalog/6e1beca6-89ec-49a4-b722-7ccb3fb06759/11 Возможно Антипин Павел и есть Маркович и его жена Анна Петровна
Смерть
Неизвестно