Корсакова (Ефремова) Мария Михайловна
Место рождениядер.Чернуха, Бутурлинского р-на, Нижегородской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Валентин Петрович
Отец ребёнка: Корсаков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Суркова (Корсакова) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Корсаков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
?.11.1930
Отец ребёнка: Корсаков Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно