Корсакова (Ефремова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсакова (Ефремова) Мария Михайловна

Корсакова (Ефремова) Мария Михайловна

avatar

Место рождения

дер.Чернуха, Бутурлинского р-на, Нижегородской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Валентин Петрович

Отец ребёнка: Корсаков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Суркова (Корсакова) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Корсаков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
?.11.1930

Сын: Корсаков Борис Петрович

Отец ребёнка: Корсаков Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.