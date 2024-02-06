Мальцов Иван Киреевич
Место рожденияд. Блинова, Тускарский стан, Курский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальцов Кирей Андреевич
д. Блинова, Тускарский стан, Курский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1692
д. Блинова, Тускарский стан, Курский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно