Мальцов Иван Киреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцов Иван Киреевич

Мальцов Иван Киреевич

Место рождения

д. Блинова, Тускарский стан, Курский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальцов Кирей Андреевич

Мать: не указана

д. Блинова, Тускарский стан, Курский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Мальцов Влас Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Блинова, Тускарский стан, Курский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close