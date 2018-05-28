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Шаповалов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1976

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1976

Отец: Шаповалов Василий Петрович

Мать: Шаповалова Зоя Ивановна

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