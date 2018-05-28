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Шаповалов Василий Васильевич
Шаповалов Василий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.1976
Пол
Мужской
Отец
Шаповалов Василий Петрович
1937 г.р.
Мать
Шаповалова Зоя Ивановна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1976
Отец:
Шаповалов Василий Петрович
Мать:
Шаповалова Зоя Ивановна
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