Карнаушенко Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.2000
Сын: Карнаушенко Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Карнаушенко (Сырица) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
17.02.2007
Дочь: Карнаушенко Анжелика Юрьевна
Мать ребёнка: Карнаушенко (Сырица) Татьяна Петровна