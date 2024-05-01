Карнаушенко Юрий Алексеевич 02.06.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карнаушенко Юрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карнаушенко (Сырица) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
03.09.2000

Сын: Карнаушенко Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Карнаушенко (Сырица) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
17.02.2007

Дочь: Карнаушенко Анжелика Юрьевна

Мать ребёнка: Карнаушенко (Сырица) Татьяна Петровна

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