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Архиповский Константин Петров

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.01.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872 ст.

Отец: Архиповский Петр Дмитриев

Мать: Архиповская Анна Стефановна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
31.01.1893 ст.

Жена: Архиповская Мария Григорьева

Рождение ребёнка
14.08.1897

Дочь: Архиповская Анна Константинова

Мать ребёнка: Архиповская Мария Григорьева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Архиповский Петр Константинов

Мать ребёнка: Архиповская Мария Григорьева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.02.1913 ст.

Дочь: Архиповская Антонина Константинова

Мать ребёнка: Архиповская Мария Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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