Архиповский Константин Петров
Место рождения
Дата рождения01.01.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872 ст.
Бракосочетание
31.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1897
Дочь: Архиповская Анна Константинова
Мать ребёнка: Архиповская Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1899
Сын: Архиповский Петр Константинов
Мать ребёнка: Архиповская Мария Григорьева
Рождение ребёнка
13.02.1913 ст.
Дочь: Архиповская Антонина Константинова
Мать ребёнка: Архиповская Мария Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно