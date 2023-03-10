Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1748
Рождение
1756

Отец: Патрак

Мать: Мелания Семеновна

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