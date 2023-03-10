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Еремей
Еремей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1756
Дата смерти
1748
Пол
Мужской
Отец
Патрак
1707 г.р.
Мать
(Шабалина) Мелания Семеновна
1717 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Смерть
1748
Рождение
1756
Отец:
Патрак
Мать:
Мелания Семеновна
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