Губин Михаил Викторович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
24.07.1994
Дочь: (Губина) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Губина (Светлицкая) Светлана Вячеславовна
Рождение ребёнка
15.01.2004
Дочь: Грошева (Губина) Виктория Михайловна
Мать ребёнка: Губина (Светлицкая) Светлана Вячеславовна