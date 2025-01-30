Губин Михаил Викторович 1973 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Михаил Викторович

Губин Михаил Викторович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
24.07.1994

Дочь: (Губина) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Губина (Светлицкая) Светлана Вячеславовна

Рождение ребёнка
15.01.2004

Дочь: Грошева (Губина) Виктория Михайловна

Мать ребёнка: Губина (Светлицкая) Светлана Вячеславовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.