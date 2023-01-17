Ильковский Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения27.03.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-JL24 : 5 January 2023), Яков Ильковский, 1855.
Бракосочетание
10.02.1880
Кобрин, Кобринский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPP-XGKN : 5 January 2023), Виктория Пржилуцка in entry for Яков Ильковский, 1880.
Смерть
Неизвестно