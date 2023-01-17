Ильковский Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльковский Яков Павлович

Ильковский Яков Павлович

avatar

Место рождения

Тюхиничи, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

27.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюхиничи, Брестский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-JL24 : 5 January 2023), Яков Ильковский, 1855.
Бракосочетание
10.02.1880

Жена: Прилуцкая Виктория Феликсовна

Кобрин, Кобринский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPP-XGKN : 5 January 2023), Виктория Пржилуцка in entry for Яков Ильковский, 1880.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close