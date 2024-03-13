(Hixon) Sarah Alice — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Hixon) Sarah Alice

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Hixon Carl Orlin

Мать: Flossie

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