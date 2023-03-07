Латяев Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смерти18.11.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
28.01.1930
Приговорен: Коллегией ОГПУ 13 ноября 1930 г., обв.: антисоветской вредительской деятельности. Расстрелян 18 ноября 1930 г.
Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Помощник директора Волжского госпароходства
Смерть
18.11.1930
Похороны
1930
Ваганьковское кладбище