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Латяев Василий Николаевич

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Место рождения

Шаньково, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

18.11.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаньково, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Арест
28.01.1930
Приговорен: Коллегией ОГПУ 13 ноября 1930 г., обв.: антисоветской вредительской деятельности. Расстрелян 18 ноября 1930 г.
Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Помощник директора Волжского госпароходства
Смерть
18.11.1930
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1930
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
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