Ганичев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Андрианов
Рождение ребёнка
03.02.1886 ст.
Мать ребёнка: Анастасия Силантьева
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Деревни Голенина крестьянин Иван Петров Ганичев и законная жена его Анастасия Силантьева, оба православные. Воспреемники: той же деревни крестьянский сын Яков Сосипатров Ганичев. Крещ.: свящ. Павел Ле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Силантьева
Смерть
Неизвестно