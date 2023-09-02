Ганичев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганичев Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Андрианов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1886 ст.

Сын: Ганичев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Силантьева

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Деревни Голенина крестьянин Иван Петров Ганичев и законная жена его Анастасия Силантьева, оба православные. Воспреемники: той же деревни крестьянский сын Яков Сосипатров Ганичев. Крещ.: свящ. Павел Ле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Силантьева

Смерть
Неизвестно
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