Фрейнд (Финк) Екатерина Елизабет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейнд (Финк) Екатерина Елизабет

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейнд (Freund) Андрей (Johann Heinrich)

Рождение ребёнка
04.02.1911

Дочь: Фрейнд Клара Генриховна

Отец ребёнка: Фрейнд (Freund) Андрей (Johann Heinrich)

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: Карл Фрейнд, Екатерина Елизабет Фрейнд, Иоганнес Фрейнд, Кристина Фрейнд. Крестил учитель Штюрц. Утвердил 15.07.1913 г. в пос. Баронском пастор А.Леста
Смерть
1956

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