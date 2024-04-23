Фрейнд (Финк) Екатерина Елизабет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1911
Дочь: Фрейнд Клара Генриховна
Отец ребёнка: Фрейнд (Freund) Андрей (Johann Heinrich)
Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: Карл Фрейнд, Екатерина Елизабет Фрейнд, Иоганнес Фрейнд, Кристина Фрейнд. Крестил учитель Штюрц. Утвердил 15.07.1913 г. в пос. Баронском пастор А.Леста
Смерть
1956