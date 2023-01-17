Бокарёва (Казьмина) Мария
Место рожденияРоссия, село Васильевка
Дата рождения1914
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
24.10.1936
Дочь: Осипова Зинаида
Отец ребёнка: Бокарёв Михаил Павлович
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Бокарёв Иван
Отец ребёнка: Бокарёв Михаил Павлович
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1941
Сын: Бокарёв Николай
Отец ребёнка: Бокарёв Михаил Павлович
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Аксёненко Нина
Отец ребёнка: Бокарёв Михаил Павлович
Россия, село Васильевка
Смерть
2002
Россия, село Студеное
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область