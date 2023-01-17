Бокарёва (Казьмина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокарёва (Казьмина) Мария

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Место рождения

Россия, село Васильевка

Дата рождения

1914

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Казьмин Василий Антонович

Мать: Казьмина Анна Алексеевна

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
24.10.1936

Дочь: Осипова Зинаида

Отец ребёнка: Бокарёв Михаил Павлович

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Бокарёв Иван

Отец ребёнка: Бокарёв Михаил Павлович

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1941

Сын: Бокарёв Николай

Отец ребёнка: Бокарёв Михаил Павлович

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Аксёненко Нина

Отец ребёнка: Бокарёв Михаил Павлович

Россия, село Васильевка
Смерть
2002
Россия, село Студеное
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
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