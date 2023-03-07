Органов Константин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.05.1901 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1866
Дьячок градской Царе-Константиновской церкви по прошению переведён к градской Петро-Павловской церкви на пономарское место.
Работа или профессия
14.05.1870 ст.
Перемещён к градской Зосимо-Савватиевской церкви на пономарскую должность.
Работа или профессия
02.12.1882 ст.
Перемещён к градской Афанасьевской церкви на место псаломщика.
Работа или профессия
28.03.1883 ст.
Перемещён к градской Ильинской церкви. Рукоположен в сан диакона.
Работа или профессия
15.08.1888 ст.
Посвящён во священника к Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1901 ст.