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Органов Константин

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.05.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1866
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дьячок градской Царе-Константиновской церкви по прошению переведён к градской Петро-Павловской церкви на пономарское место.
Работа или профессия
14.05.1870 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещён к градской Зосимо-Савватиевской церкви на пономарскую должность.
Работа или профессия
02.12.1882 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещён к градской Афанасьевской церкви на место псаломщика.
Работа или профессия
28.03.1883 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещён к градской Ильинской церкви. Рукоположен в сан диакона.
Работа или профессия
15.08.1888 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Посвящён во священника к Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Органова Татьяна Васильева

Смерть
22.05.1901 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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