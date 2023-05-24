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Тулер Фейге Шлемовма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулер Лейб Авраам Беркович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Лейбентулер Шлема Лейбович

Отец ребёнка: Тулер Лейб Авраам Беркович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Тулер Яриш Лейбовна

Отец ребёнка: Тулер Лейб Авраам Беркович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Тулер Шендель-Фрида Лейбовна

Отец ребёнка: Тулер Лейб Авраам Беркович

Рождение ребёнка
25.11.1890

Сын: Лейбентулер Исаак Лейбович

Отец ребёнка: Тулер Лейб Авраам Беркович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Тулер Ривка Лейбовна

Отец ребёнка: Тулер Лейб Авраам Беркович

Смерть
Неизвестно

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