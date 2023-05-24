Тулер Фейге Шлемовма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лейбентулер Шлема Лейбович
Отец ребёнка: Тулер Лейб Авраам Беркович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Тулер Яриш Лейбовна
Отец ребёнка: Тулер Лейб Авраам Беркович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Тулер Шендель-Фрида Лейбовна
Отец ребёнка: Тулер Лейб Авраам Беркович
Рождение ребёнка
25.11.1890
Сын: Лейбентулер Исаак Лейбович
Отец ребёнка: Тулер Лейб Авраам Беркович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Тулер Ривка Лейбовна
Отец ребёнка: Тулер Лейб Авраам Беркович
Смерть
Неизвестно