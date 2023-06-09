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Ревякин Роман Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Ревякин Николай Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Ревякин Лев Романович

Мать ребёнка: Ревякина Агафья

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ревякина Федосья Романовна

Мать ребёнка: Ревякина Агафья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ревякин Павел Романов

Мать ребёнка: Ревякина Агафья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ревякин Дементий Романович

Мать ребёнка: Ревякина Агафья

Смерть
1849

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