Ревякин Роман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Ревякин Николай Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Ревякина Агафья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ревякина Федосья Романовна
Мать ребёнка: Ревякина Агафья
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Ревякина Агафья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ревякин Дементий Романович
Мать ребёнка: Ревякина Агафья
Смерть
1849