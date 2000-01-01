Чередова Елена Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Чередов Никоней Фёдорович
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Степанида Фёдоровна
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Чередов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Чередов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно