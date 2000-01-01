Чередова Елена Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Елена Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Чередов Никоней Фёдорович

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Степанида Фёдоровна

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Чередов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Чередов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Фёдор Петрович

Смерть
Неизвестно
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