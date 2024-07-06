Смолин Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Смолин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Смолина Васса Федоровна
Мать ребёнка: Смолина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
С 1808 по 1810
Сын: Смолин Федот Федоров
Мать ребёнка: Смолина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Смолина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Смолин Венедикт Федорович
Мать ребёнка: Смолина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Смолина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Смолин Терентий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Смолина Евдокия Ивановна
Смерть
1836