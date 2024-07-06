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Смолин Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Смолин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Смолина Васса Федоровна

Мать ребёнка: Смолина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
С 1808 по 1810

Сын: Смолин Федот Федоров

Мать ребёнка: Смолина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Смолин Михайло Федорович

Мать ребёнка: Смолина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Смолин Венедикт Федорович

Мать ребёнка: Смолина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Смолин Иван Федорович

Мать ребёнка: Смолина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Смолин Терентий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Смолин Леонтий Федорович

Мать ребёнка: Смолина Евдокия Ивановна

Смерть
1836

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