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Тиунов Евгений Потапович
Тиунов Евгений Потапович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
02.07.1944
Пол
Мужской
Отец
Тиунов Потап Афанасьевич
Около 1888 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Тиунов Потап Афанасьевич
Мать: не указана
Смерть
02.07.1944
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