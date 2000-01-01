Тиунов Евгений Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиунов Евгений Потапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

02.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Тиунов Потап Афанасьевич

Мать: не указана

Смерть
02.07.1944
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