Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКостюченко (Костюк) Антоний Сидоров

Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Костюченко (Костюк) Исидор Иоаннов

Мать: Костюченко Феодосия Савина

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
18.01.1848

Жена: Костюченко Анна Андреева

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Костюченко (Костюк) Евфим Антонов

Мать ребёнка: Костюченко Анна Андреева

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
27.09.1852

Сын: Костюченко (Костюк) Иустина

Мать ребёнка: Костюченко Анна Андреева

Рождение ребёнка
22.12.1854

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анастасия Антонова

Мать ребёнка: Костюченко Анна Андреева

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Костюченко (Костюк) Иоанн Антониевич

Мать ребёнка: Костюченко Анна Андреева

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.