Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
18.01.1848
Жена: Костюченко Анна Андреева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Костюченко (Костюк) Евфим Антонов
Мать ребёнка: Костюченко Анна Андреева
Рождение ребёнка
27.09.1852
Сын: Костюченко (Костюк) Иустина
Мать ребёнка: Костюченко Анна Андреева
Рождение ребёнка
22.12.1854
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анастасия Антонова
Мать ребёнка: Костюченко Анна Андреева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Костюченко (Костюк) Иоанн Антониевич
Мать ребёнка: Костюченко Анна Андреева
Смерть
Неизвестно