Иванов Алексей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1978
Дочь: Колпакова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Рогозова Виктория Юрьевна
Рождение ребёнка
26.10.1980
Дочь: Яковлева Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Рогозова Виктория Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989