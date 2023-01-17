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Иванов Алексей Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1978

Дочь: Колпакова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Рогозова Виктория Юрьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1980

Дочь: Яковлева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Рогозова Виктория Юрьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогозова Виктория Юрьевна

Смерть
1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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