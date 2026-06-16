(Плюхина) Марфа Трофимовна
женский, родилась 04.07.1880 ст., Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
умерла Неизвестно
ОтецПлюхин Трофим Михайлович1849 г.р.
МатьПлюхина (Дружинина) Пелагея Кузьминична1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1880 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
19.07.1880 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
03.06.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №49, стр. 235