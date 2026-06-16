(Плюхина) Марфа Трофимовна 04.07.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Плюхина) Марфа Трофимовна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 04.07.1880 ст., Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

умерла Неизвестно

Отец
Плюхин Трофим Михайлович1849 г.р.
Мать
Плюхина (Дружинина) Пелагея Кузьминична1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1880 ст.

Отец: Плюхин Трофим Михайлович

Мать: Плюхина (Дружинина) Пелагея Кузьминична

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №49, стр. 235

Крещение
19.07.1880 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Николаевская церковь | Яндекс «Поиск по архивам» | https://yandex.ru/archive/catalog/a7ca59a0-b4ed-4527-8947-716fda0b2dab/235

Восприемник
03.06.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Феодосия Николаевна Мурашева

Смерть
Неизвестно

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