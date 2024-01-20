Козмоян Давид Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1962
Дата смерти20.01.2024
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1962
Отец: Козмоян Ромен Козмович
Мать: Козмоян Аида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козмоян Наира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козмоян Наира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козмоян Марина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2024