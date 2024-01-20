Козмоян Давид Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козмоян Давид Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1962

Дата смерти

20.01.2024

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1962

Отец: Козмоян Ромен Козмович

Мать: Козмоян Аида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козмоян Роман Давидович

Мать ребёнка: Козмоян Наира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козмоян Наира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козмоян Марина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козмоян Марина Владимировна

Смерть
20.01.2024
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