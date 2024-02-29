Коноплев Павел Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплев Павел Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коноплев Константин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1918

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Дарья Емельяновна

д. Завод, Староруднянская волость, Рогачевский уезд, Могилевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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