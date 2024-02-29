Коноплев Павел Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коноплев Константин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1918
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Дарья Емельяновна
д. Завод, Староруднянская волость, Рогачевский уезд, Могилевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Емельяновна
Смерть
Неизвестно