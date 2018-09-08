Gocał (Piórkowska) Marianna 08.09.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Gocał (Piórkowska) Marianna

Место рождения

, Osuchowa/Poręba

Дата рождения

08.09.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1827 г.р.

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1861

Отец: Piórkowski Franciszek

Мать: Piórkowska (Urbańska) Franciszka

, Osuchowa/Poręba
U-107
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Gocał Franciszek

Отец ребёнка: Gocał Stanisław

Бракосочетание
29.01.1883

Муж: Gocał Stanisław

Poręba/akt 24/1883
Współmałżonek: Marianna Gocał (z d. Piórkowska)
Смерть
Неизвестно

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