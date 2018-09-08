Gocał (Piórkowska) Marianna
Место рождения, Osuchowa/Poręba
Дата рождения08.09.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1861
, Osuchowa/Poręba
U-107
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Gocał Franciszek
Отец ребёнка: Gocał Stanisław
Бракосочетание
29.01.1883
Муж: Gocał Stanisław
Poręba/akt 24/1883
Współmałżonek: Marianna Gocał (z d. Piórkowska)
Смерть
Неизвестно