Граселиус Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1949
Сын: Граселиус (Гроссельюс) Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Граселиус (Гроссельюс) Анатолий (Адольф)
Рождение ребёнка
10.05.1952
Дочь: (Граселиус (Гроссельюс)) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Граселиус (Гроссельюс) Анатолий (Адольф)
Смерть
Неизвестно