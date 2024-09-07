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Граселиус Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Граселиус (Гроссельюс) Анатолий (Адольф)

Рождение ребёнка
30.03.1949

Сын: Граселиус (Гроссельюс) Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Граселиус (Гроссельюс) Анатолий (Адольф)

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.05.1952

Дочь: (Граселиус (Гроссельюс)) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Граселиус (Гроссельюс) Анатолий (Адольф)

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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