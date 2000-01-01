Камкина Евдокия (Авдотья) Прокопьевна
Место рожденияд.Ям
Дата рождения1767
Дата смерти1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ям
Рождение ребёнка
24.08.1791
Сын: Камкин Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Камкин Гавриил Венедиктович
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
11.12.1795
Отец ребёнка: Камкин Гавриил Венедиктович
г.Красный Холм
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1801
г.Красный Холм