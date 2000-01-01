Камкина Евдокия (Авдотья) Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камкина Евдокия (Авдотья) Прокопьевна

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Место рождения

д.Ям

Дата рождения

1767

Дата смерти

1801

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ям
Рождение ребёнка
24.08.1791

Сын: Камкин Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Камкин Гавриил Венедиктович

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
11.12.1795

Сын: Камкин Евграф Гаврилович

Отец ребёнка: Камкин Гавриил Венедиктович

г.Красный Холм
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камкин Гавриил Венедиктович

Смерть
1801
г.Красный Холм
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