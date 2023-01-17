Шматков (Шматко) Павел Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шматков (Шматко) Павел Ефимович

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Место рождения

Витачов, Київська область

Дата рождения

1898

Дата смерти

26.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Шматко Ефим

Мать: не указана

Витачов, Київська область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Шматков Василий Павлович

Мать ребёнка: Шматкова Прасковья Федотовна

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Шматко Пётр Павлович

Мать ребёнка: Шматкова Прасковья Федотовна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шматко Владимир Павлович

Мать ребёнка: Шматкова Прасковья Федотовна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Шматко Валентина Павловна

Мать ребёнка: Шматкова Прасковья Федотовна

Рождение ребёнка
13.08.1936

Дочь: Протасова Вера Павловна

Мать ребёнка: Шматкова Прасковья Федотовна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шматко Лидия Павловна

Мать ребёнка: Шматкова Прасковья Федотовна

Призыв на военную службу
?.07.1941
Призван в ряды Красной Армии Генеральским РВК (подругим данным Чингирлауским РВК) Западно-Казахстанской области. Служил в должности зам.политрука 86-го кавалерийского полка 32-й кавалерийской дивизии... Показать все
Смерть
26.03.1942
Байрак, Харківська область
Погиб во время боя в районе села Байрак (в 5 км от Харькова), в котором части немецкой 3-й танковой дивизии нанесли кавалеристам тяжелые потери. Захоронен в лесу в 1,5 км западнее г. Старый Салтов Хар... Показать все
Похороны
?.03.1942
Старый Салтов, Харківська область
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