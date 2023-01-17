Шматков (Шматко) Павел Ефимович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти26.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Шматко Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Шматкова Прасковья Федотовна
Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Шматко Пётр Павлович
Мать ребёнка: Шматкова Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Шматкова Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Шматко Валентина Павловна
Мать ребёнка: Шматкова Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
13.08.1936
Дочь: Протасова Вера Павловна
Мать ребёнка: Шматкова Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шматко Лидия Павловна
Мать ребёнка: Шматкова Прасковья Федотовна
Призыв на военную службу
?.07.1941
Призван в ряды Красной Армии Генеральским РВК (подругим данным Чингирлауским РВК) Западно-Казахстанской области. Служил в должности зам.политрука 86-го кавалерийского полка 32-й кавалерийской дивизии... Показать все
Смерть
26.03.1942
Байрак, Харківська область
Погиб во время боя в районе села Байрак (в 5 км от Харькова), в котором части немецкой 3-й танковой дивизии нанесли кавалеристам тяжелые потери. Захоронен в лесу в 1,5 км западнее г. Старый Салтов Хар... Показать все
Похороны
?.03.1942
Старый Салтов, Харківська область