Аржанухин Егор Иванович
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения04.04.1914
Дата смерти16.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1914
Отец: Аржанухин Иван Леонтиевич
Мать: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
12.11.1938
Сын: Аржанухин Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Аржанухина Анна Павловна
Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
06.10.1946
Сын: Аржанухин Александр Егорович
Мать ребёнка: не указана
Россия, Саратовская область, город Красноармейск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аржанухина Анна Павловна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
16.09.1998
Россия, Саратовская область, город Красноармейск .