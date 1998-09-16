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Аржанухин Егор Иванович

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

04.04.1914

Дата смерти

16.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1914

Отец: Аржанухин Иван Леонтиевич

Мать: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
12.11.1938

Сын: Аржанухин Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Аржанухина Анна Павловна

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
06.10.1946

Сын: Аржанухин Александр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Саратовская область, город Красноармейск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аржанухина Анна Павловна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
16.09.1998
Россия, Саратовская область, город Красноармейск .
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