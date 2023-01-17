Околелов Фёдор Карпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Околелов Карп
Мать: Околелова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Околелов Прокоп Фёдорович
Мать ребёнка: Околелова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1914 ст.
Сын: Околелов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Околелова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
24.09.1920
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Околелова Елена Николаевна
Второй ребёнок
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Околелова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно