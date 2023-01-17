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Околелов Фёдор Карпович

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Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1882

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Околелов Карп

Мать: Околелова Екатерина

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Околелов Прокоп Фёдорович

Мать ребёнка: Околелова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1914 ст.

Сын: Околелов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Околелова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
24.09.1920

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Околелова Елена Николаевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Второй ребёнок
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Околелова Елена Николаевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околелова Елена Николаевна

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